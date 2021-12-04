 Казанское кафе, пускавшее посетителей без QR-кодов, попросили выехать из здания
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Казанское кафе, пускавшее посетителей без QR-кодов, попросили выехать из здания

В течении двух дней владельцы точки общепита обязаны устранить нарушения, в противном случае договор аренды помещения будет расторгнут. 

Истории
4 декабря 2021  16:21
Автор:
Эдуард Салихов

Казанское кафе Madame Pavlova, которое объявило себя «территорией конституционных прав» и пускало посетителей без QR-кодов, попросили выехать из арендуемого помещения. Оповещение о расторжении договора есть в распоряжении «Казанских ведомостей». 

«Из публикаций СМИ Арендодателю стало известно о допущенных Арендатором нарушениях требований законодательства Российской Федерации при использовании Помещения, в частности нарушения санитарно-эпидемиологических требований (COVID-19)», — говорится в претензии. 

В пунктах договора значится соблюдение заrонодательства, в том числе санитарно-эпидемиолигических норм, эти условия кафе сейчас нарушает, отмечается в документе. В течении двух дней владельцы кафе должны устранить нарушения, в противном случае договор аренды будет расторгнут.

Напомним, казанское кафе объявило в своих соцсетях, что будет пускать посетителей без проверки QR-кодов, сделав себе известность на нарушении антивирусных ограничений. Некоторые пользователи поддержали «антиваксерское» заведение, а кто-то просил одуматься или отмечал под постами о бойкоте  кодов аккаунты Роспотребнадзора. В таком режиме заведение работает третий день, принимая всех посетителей.

Роспотребнадзор провел проверку кафе, также вчера, 3 декабря, полицейские составили протокол нарушений. Сейчас владельцам Madame Pavlova грозит суд, который вынесет решение о наказании.

Подробнее, что происходит в заведении, объявившем бойкот антиковидным ограничениям, и что грозит его владельцам — читайте в нашем материале.

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