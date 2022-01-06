В Казани на Комсомольском озере пройдет предрождественское моржевание

В Казани 6 января на Комсомольском озере пройдет предрождественское моржевание. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

«Присоединиться может любой желающий — для этого мы советуем взять с собой полотенце и тапочки», — отметили в дирекции.

Также для жителей города будет организована специальная программа: купание в оборудованной купели, баня-бочка и концерт. Начало в 10:00.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в парках и скверах продолжаются праздничные мероприятия. Подробнее на какие новогодние мероприятия сходить 6 января, читайте в нашем материале.