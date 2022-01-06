 В Казани на Комсомольском озере пройдет предрождественское моржевание
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В Казани на Комсомольском озере пройдет предрождественское моржевание

Для жителей города будет организована специальная программа: купание в оборудованной купели, баня-бочка и концерт. 

Город
6 января 2022  14:39
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани 6 января на Комсомольском озере пройдет предрождественское моржевание. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города. 

«Присоединиться может любой желающий — для этого мы советуем взять с собой полотенце и тапочки», — отметили в дирекции. 

Также для жителей города будет организована специальная программа: купание в оборудованной купели, баня-бочка и концерт. Начало в 10:00.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в парках и скверах продолжаются праздничные мероприятия. Подробнее на какие новогодние мероприятия сходить 6 января, читайте в нашем материале.

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