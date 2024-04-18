В Казани на месте бывшей казанской фабрики «Заря» построят жилой комплекс

В Казани к 2027 году построят новый ЖК премиум-класса. Он расположится на месте бывшей фабрики «Заря», где изготавливали кондитерские изделия – на пересечении улиц Бутлерова, Ульянова-Ленина и Щербаковского переулка.

Концепция дизайна, по словам застройщика, сохранит память о 100-летней истории завода – здесь же в дальнейшем хотят открыть кондитерскую на территории общего двора. Для строительства не придется ничего сносить, строиться ЖК будет на пустыре.

Ожидается, что он станет новой точкой притяжения для казанцев и туристов. Для жителей комплекса жилые корпуса будут объединены различными зонами отдыха и гранд-лобби. На Щербаковском переулке появится пешеходный бульвар.