В Казани на месте бывшей казанской фабрики «Заря» построят жилой комплекс

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Город
18 апреля 2024  13:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани к 2027 году построят новый ЖК премиум-класса. Он расположится на месте бывшей фабрики «Заря», где изготавливали кондитерские изделия – на пересечении улиц Бутлерова, Ульянова-Ленина и Щербаковского переулка.

Концепция дизайна, по словам застройщика, сохранит память о 100-летней истории завода – здесь же в дальнейшем хотят открыть кондитерскую на территории общего двора. Для строительства не придется ничего сносить, строиться ЖК будет на пустыре.

Ожидается, что он станет новой точкой притяжения для казанцев и туристов. Для жителей комплекса жилые корпуса будут объединены различными зонами отдыха и гранд-лобби. На Щербаковском переулке появится пешеходный бульвар.

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