В Казани на месяц перекроют движение по улице Жиганова

С 24 июля по 21 августа жителям и гостям Казани придется искать альтернативные маршруты в районе улицы Назиба Жиганова. В связи с масштабными работами по прокладке водопроводной трассы движение транспорта будет полностью перекрыто на участке возле дома №141 по проспекту Победы.

Кроме того, съезд на проспект Альберта Камалеева в направлении проспекта Победы также попадает под ограничения.

Строительные работы проводятся в рамках программы модернизации водопроводной инфраструктуры Казани. Городские власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты, учитывая предстоящие изменения.

Ранее мы сообщали, что 21 июля в Казани изменят маршруты автобусов №22 и №89 из-за крестного хода.