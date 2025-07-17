В Казани на месяц перекроют движение по улице Жиганова

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Город
17 июля 2025  17:53

С 24 июля по 21 августа жителям и гостям Казани придется искать альтернативные маршруты в районе улицы Назиба Жиганова. В связи с масштабными работами по прокладке водопроводной трассы движение транспорта будет полностью перекрыто на участке возле дома №141 по проспекту Победы.

Кроме того, съезд на проспект Альберта Камалеева в направлении проспекта Победы также попадает под ограничения.

Строительные работы проводятся в рамках программы модернизации водопроводной инфраструктуры Казани. Городские власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты, учитывая предстоящие изменения. 

Ранее мы сообщали, что 21 июля в Казани изменят маршруты автобусов №22 и №89 из-за крестного хода.

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