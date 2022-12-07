 В Казани на новогодние украшения потратят еще 2,6 млн рублей
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В Казани на новогодние украшения потратят еще 2,6 млн рублей

Средства выделят из бюджета столицы РТ.

Город
7 декабря 2022  19:52
Автор:
Роза Габитова

В Казани на новогодние иллюминации потратят еще 2,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. 

Согласно ему, заказчик украшений — администрация Кировского и Московского районов города. Заявки на участие принимаются до 14 декабря, а подрядчика выберут 16 декабря.

При недостатках поставщик должен за свой счет исправить их, отмечается в тендере.

Средства на иллюминации выделят из городского бюджета.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что администрация Казани отменила тендер на установку новогодней ели в парке им. Тинчурина за 2,9 млн рублей.

В парке имени Тинчурина в Казани планировали установить световую конструкцию «Новогодняя ель». Из бюджета на это хотели направить 2,9 млн рублей. Тендер, заказчиком которого выступила префектура «Старый город», был опубликован на сайте госзакупок РТ, однако сейчас определение поставщика отменено. 

 

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