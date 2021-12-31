 В Казани на новогоднюю ночь забронировали 80% ресторанов
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В Казани на новогоднюю ночь забронировали 80% ресторанов

До пандемии в новогоднюю ночь бронирование казанских ресторанов не превышало и 5%.

Город
31 декабря 2021  15:46
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани на новогоднюю ночь туристы забронировали 80% ресторанов, сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова ТАСС.

«Мы увидели после постановления, разрешающего работу ресторанов до трех часов ночи, всплеск интереса. И в большей степени новогодняя ночь заинтересовала туристов», – отметила Шарафутдинова.

Также она подчеркнула, что до пандемии в новогоднюю ночь бронирование казанских ресторанов не превышало и 5%.

Рестораны в новогоднюю ночь будут работать почти при 100% заполняемости, добавила Шарафутдинова.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что куда сходить в Казани в Новогодние каникулы.

 

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