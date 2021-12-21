 В Казани на Осиновской улице расширят дорогу до четырех полос
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В Казани на Осиновской улице расширят дорогу до четырех полос

Работы завершатся осенью 2022 года. 

Город
21 декабря 2021  20:05
Автор:
Карина Кострулева

В Казани идут подготовки к реконструкции улицы Осиновской. По проекту дорогу протяженностью 1,4 км расширят до четырех полос. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«Помимо расширения до четырех полос участка улицы Осиновской протяженностью 1,4 км здесь по проекту предусмотрено обустройство с двух сторон тротуаров шириной по 2,5 метра», — отметили в мэрии.

Также планируется установка трех светофоров, ремонт межквартальных проездов, перенос инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации.

«Работы по расширению дороги на ул.Осиновской планируется завершить осенью следующего года», — сообщает пресс-служба.

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