В Казани на озере Комсомольское пройдет праздник для «моржей»

В Казани на озере Комсомольское в Дербышках Дирекция парков и скверов города устроит праздник для «моржей». Об этом сообщили глава Дирекции Роберт Гарипов.

Праздник для любителей закаливания пройдет 6 января. По программе запланировано не только купание в купели, посещение бани-бочки, но и концертная программа.

Кроме того, на новогодних каникулах в парках города будут проходить уже знакомые казанцам мероприятия. Так, 6 января в парке им. Урицкого состоится фестиваль снеговиков. Участникам, сделавшим самые креативные снежные фигуры вручат призы.

Ранее «КВ» уже писали какие мероприятие посетить на январских праздниках. Например, сегодня в 18:00 в парке «Крылья Советов» состоится ретро-новогодний карнавал.