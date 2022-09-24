В Казани на патриотическую акцию «Своих не бросаем» пришло порядка 8 тыс. горожан

В казанском парке прошла патриотическая акция под лозунгом «Своих не бросаем». Мероприятие прошло в честь первого дня референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. Пресс-служба мэрии столицы РТ сообщает, что праздник посетили порядка 8 тыс. человек.

Для гостей мероприятия выступил ансамбль военно-патриотической песни ВДВ «Голубые береты», а также творческие коллективы города и республики. Также на празднике была организована полевая кухня и выставка стрелкового оружия.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в дни референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в трех городах Татарстана будут организованы избирательные пункты. Голосование пройдет в течении пяти дней, — с 23 по 27 сентября. Площадки будут открыты в Казани, Челнах и в Альметьевске. Так, в столице РТ пункт будет организован на площадке КЦ «Сайдаш», в Челнах — в «Роднике» и в Альметьевске пункт будет открыт в ДК «Нефтьче».