 В Казани на подземной парковке ТЦ «Южный» сгорел автомобиль
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В Казани на подземной парковке ТЦ «Южный» сгорел автомобиль

Из помещений торгового центра самостоятельно эвакуировались около 2 тыс. человек.

Республика
10 декабря 2022  13:00
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в 12:29 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании легкового ТС на подземной парковке казанского ТЦ «Южный» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. До прибытия спасателей из ТЦ самостоятельно эвакуировались около 2 тыс. человек. В 12:48 пожарные успешно ликвидировали открытое горение на площади 1 кв.м. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане во время новогодних праздников установят противопожарный режим. Режим будет действовать с 19 декабря.

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