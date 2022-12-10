В Казани на подземной парковке ТЦ «Южный» сгорел автомобиль

Сегодня в 12:29 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании легкового ТС на подземной парковке казанского ТЦ «Южный» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. До прибытия спасателей из ТЦ самостоятельно эвакуировались около 2 тыс. человек. В 12:48 пожарные успешно ликвидировали открытое горение на площади 1 кв.м.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане во время новогодних праздников установят противопожарный режим. Режим будет действовать с 19 декабря.