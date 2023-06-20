 В Казани на Сибирском тракте в ДТП пострадали три человека, в том числе 13-летняя девочка
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В Казани на Сибирском тракте в ДТП пострадали три человека, в том числе 13-летняя девочка

Авария произошла 19 июня в 17:00.

Город
20 июня 2023  12:00
Автор:
Эдуард Салихов

Вчера в 17:00 в Казани на Сибирском тракте произошло ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. 

34-летний водитель автомобиля «Фольксваген», по предварительным данным, превысил скорость и врезался в «Ладу» под управлением 27-летнего водителя. 

«В результате ДТП 13-летняя пассажирка автомобиля „Фольксваген“, водитель и 27-летний пассажир автомобиля „Лада“ получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в ГИБДД столицы РТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 15-летний велосипедист попал под колеса «Газели». В результате аварии ребенка госпитализировали.

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