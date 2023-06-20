В Казани на Сибирском тракте в ДТП пострадали три человека, в том числе 13-летняя девочка

Вчера в 17:00 в Казани на Сибирском тракте произошло ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

34-летний водитель автомобиля «Фольксваген», по предварительным данным, превысил скорость и врезался в «Ладу» под управлением 27-летнего водителя.

«В результате ДТП 13-летняя пассажирка автомобиля „Фольксваген“, водитель и 27-летний пассажир автомобиля „Лада“ получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в ГИБДД столицы РТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 15-летний велосипедист попал под колеса «Газели». В результате аварии ребенка госпитализировали.