В Казани на спортплощадке заметили двух лисиц

В Казани продолжают появляться «нежданные гости» из дикой природы. Сегодня жители района Фермы-2 заметили сразу двух лис, которые прогуливались по окрестностям. Утром здесь же по улицам прогуливался дикий лось.

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Появление лис в черте города – не такое уж редкое явление. Скорее всего, животные просто ищут пропитание, перемещаясь в поисках пищи из-за изменения климата или по другим причинам. Однако, специалисты напоминают, что близкое общение с дикими животными опасно и может быть небезопасным.

Ранее сообщалось, что утром лося заметили не только у Фермы-2, но и на улице Рауиса Гареева, а также между Салмачами и Куюками.

Вполне вероятно, что это один и тот же лось, который заблудился в поисках пищи или просто решил прогуляться по городским улицам.

В Госкомитете РТ по биологическим ресурсам Татарстана сообщили, что с начала года в республике было зафиксировано 106 случаев гибели лосей в ДТП. Животные часто выбегают на дороги, а водители, не соблюдая скоростной режим, сбивают их.