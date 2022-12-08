 В Казани на светофорах установят 500 информационных табличек с QR-кодами
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В Казани на светофорах установят 500 информационных табличек с QR-кодами

Теперь горожане смогут сообщать о неисправности объекта с помощью них.

Республика
8 декабря 2022  16:31
Автор:
Карина Кострулева

На казанских светофорах сейчас устанавливают информационные таблички с QR-кодами. Такие таблички помогут поддерживать оперативную обратную связь с горожанами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Теперь жители города смогут направлять информацию о неисправности светофора или режиме его работы прямо по QR-коду. Для этого нужно просканировать код гаджетом, а после этого откроется ссылка в браузере. 

Перейдя по ней, нужно заполнить бланк. Заявка автоматически отправится в разработку. Всего до конца этого года в городе установят 500 табличек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в мэрии столицы РТ сообщили, что сократили время реакции на жалобы горожан в среднем до 2 часов 3 минут.

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