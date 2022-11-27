 В Казани на три дня ограничат движение по улице Нариманова
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В Казани на три дня ограничат движение по улице Нариманова

Причина перекрытия дороги — проведение работ по газоснабжению.

Город
27 ноября 2022  10:46
Автор:
Роза Габитова

В Казани на несколько дней ограничат движение на участке улицы Нариманова. Об этом сообщает мэрия столицы РТ. 

Так, с 29 ноября по 1 декабря частично перекроют дорогу и полностью тротуар у здания по адресу Нариманова, 15а. 

Причина перекрытия дороги — проведение работ по газоснабжению.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани из-за строительства второй ветки метро на два месяца перекроют участок дороги на улице Фучика.

Проезд транспорта между домами № 145а и 149 будет ограничен с 28 ноября по 30 января. В ведомстве отмечают, что это связано с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро.

 

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