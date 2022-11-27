В Казани на три дня ограничат движение по улице Нариманова

В Казани на несколько дней ограничат движение на участке улицы Нариманова. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Так, с 29 ноября по 1 декабря частично перекроют дорогу и полностью тротуар у здания по адресу Нариманова, 15а.

Причина перекрытия дороги — проведение работ по газоснабжению.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани из-за строительства второй ветки метро на два месяца перекроют участок дороги на улице Фучика.

Проезд транспорта между домами № 145а и 149 будет ограничен с 28 ноября по 30 января. В ведомстве отмечают, что это связано с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро.