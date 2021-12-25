 В Казани на улице Баумана из-за метели и сильного ветра пострадала новогодняя декорация
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В Казани на улице Баумана из-за метели и сильного ветра пострадала новогодняя декорация

Сегодня в республике объявлено штормовое предупреждение.

Город
25 декабря 2021  15:28
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани на улице Баумана из-за метели и сильного ветра пострадала новогодняя декорация. 

Напомним, что сегодня в республике объявлено штормовое предупреждение. Днем 25 декабря и ночью 26 декабря возможен сильный южный ветер 17-22 м/с. Более того, в период с 15:00 25 декабря до 7:00 часов 26 декабря местами ожидается очень сильный ветер порывами до 26 м/с.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на Кремлевской в Казани из-за новогодней иллюминации ограничили движение. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты.

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