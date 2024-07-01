В Казани на улице Карла Маркса произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 30 июня, в 20:20 на улице Карла Маркса в Казани произошло смертельное ДТП. Видеозаписью происшествия сегодня поделились инспекторы казанского полка ГИБДД. Камеры зафиксировали эту чудовищную аварию, вследствие которой две машины превратились в груду металла.

Водитель Porsche Cayman, уроженец Казахстана, нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель Lada Granta скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Отмечается, что за последние два года водитель Porsche четыре раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Стаж его вождения составляет 14 лет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.