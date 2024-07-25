В Казани на улице Толстого достроят восьмиэтажный дом

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия разрешил продолжить строительство восьмиэтажного дома №3 по улице Толстого в Казани. Здание, которое планировалось сдать еще в начале 2000-х, оставалось недостроенным по неизвестным причинам.

Многоквартирный кирпичный дом с коммерческими помещениями на первом этаже расположен напротив роддома. Экспертиза показала, что несмотря на длительный простой, конструкции здания находятся в работоспособном состоянии.

Проект предусматривает демонтаж некоторых стен, перекрытий и лестниц, а также монтаж новых конструкций, установку лифта, строительство балконов и прочие работы. Кроме того, планируется провести благоустройство прилегающей территории.

В ходе работ будут приняты меры безопасности: строительная площадка будет огорожена, а деревья защищены от повреждений.