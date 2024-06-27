В Казани на Зорге появится двор мечты: эко-площадки, спортзоны и арт-объекты

Мэр Казани Ильсур Метшин оценил ход работ по благоустройству одного из самых крупных дворов Приволжского района, расположенного у домов № 93, 93а и 95 по улице Рихарда Зорге. Проект реализуется в рамках программы «Наш двор» и охватит территорию, где проживает более 1,2 тысячи человек.

Фото: мэрия Казани

Завершить работы планируется в августе. Обновленный двор станет комфортным и безопасным пространством для жителей всех поколений.

Главной особенностью проекта станет его экологичность и семейная направленность. Во дворе появятся детские эко-площадки с оборудованием из натуральных материалов, а часть покрытия спортивных зон будет изготовлена из переработанных автомобильных шин. Фасад дома №89 украсит тематическое граффити, посвященное Году семьи.

По словам Метшина, двор станет настоящим подарком для жителей разных возрастов. Здесь создадут комфортное пространство для семейного отдыха, где каждый найдет занятие по душе.

Фото: мэрия Казани

Дворовая территория включает в себя игровые комплексы, горки, качели, песочницы, тактильные и веревочные элементы для детей всех возрастов. Здесь будут установлены воркаут-площадка, уличные тренажеры, теннисный стол, многофункциональное поле для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Для более старшего поколения – уютные скамейки, столы для настольных игр, навесы от солнца.

Также появится километр новых тротуаров с учетом маршрутов жителей, 46 парковочных мест для автомобилей и 3 – для велосипедов.