В Казани наблюдается увеличение цен на вторичное жилье

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Город
1 сентября 2024  15:57
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В столице Татарстана в течение последнего месяца средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости повысилась на 1,5%, составив 167 тысяч рублей.

Хотя в стране в целом фиксируется незначительный рост цен на рынке вторичного жилья, в Казани и Татарстане сохраняется относительное спокойствие. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Пока средние цены на жилье не демонстрируют тенденции к росту, и эксперты не предсказывают кардинальных изменений в ближайшем будущем. Спрос на вторичную недвижимость в республике остается на стабильном низком уровне. Покупатели, как правило, решают личные жилищные вопросы, а инвесторы не торопятся вкладывать средства в рынок.

Аналитики отмечают, что, несмотря на месячное увеличение цен, это скорее исключение из общей тенденции, поскольку значительных колебаний цен в будущем не предвидится.

Ключевыми факторами, тормозящими рост цен, являются:

  •  желание покупателей дождаться снижения цен или более привлекательных предложений.
  •  нежелание владельцев квартир снижать цены из-за высокой инфляции.

Специалисты утверждают, что оживление на рынке недвижимости ожидается в начале осеннего сезона, однако сейчас нет предпосылок для существенного увеличения цен.

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