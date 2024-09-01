В Казани наблюдается увеличение цен на вторичное жилье

В столице Татарстана в течение последнего месяца средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости повысилась на 1,5%, составив 167 тысяч рублей.

Хотя в стране в целом фиксируется незначительный рост цен на рынке вторичного жилья, в Казани и Татарстане сохраняется относительное спокойствие. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Пока средние цены на жилье не демонстрируют тенденции к росту, и эксперты не предсказывают кардинальных изменений в ближайшем будущем. Спрос на вторичную недвижимость в республике остается на стабильном низком уровне. Покупатели, как правило, решают личные жилищные вопросы, а инвесторы не торопятся вкладывать средства в рынок.

Аналитики отмечают, что, несмотря на месячное увеличение цен, это скорее исключение из общей тенденции, поскольку значительных колебаний цен в будущем не предвидится.

Ключевыми факторами, тормозящими рост цен, являются:

желание покупателей дождаться снижения цен или более привлекательных предложений.

нежелание владельцев квартир снижать цены из-за высокой инфляции.

Специалисты утверждают, что оживление на рынке недвижимости ожидается в начале осеннего сезона, однако сейчас нет предпосылок для существенного увеличения цен.