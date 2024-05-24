В Казани началась установка цветочных фигур

Казань преобразится в цветущий рай с началом установки объемных цветочных фигур на его улицах – Барс, Кролик, Цветочное дерево, Мир в твоих руках и многие другие. Первые из них уже появились на улицах Ершова, Декабристов, Зорге, добавляя яркие краски в городской пейзаж, пишет мэрия.

Цветочное оформление станет настоящим подарком для горожан и гостей столицы РТ, ведь всего этим летом цветами украсят 84 улицы. Оформление будет выполнено на площади 15 тысяч квадратных метров, придавая городским пространствам особый шарм.

Самые крупные цветочные композиции разместят у здания цирка и возле Дворца водных видов спорта на улице Сибгата Хакима. Общая площадь этих цветников составит более двух тысяч квадратных метров.

Установка цветочных композиций — это не только красивое украшение города, но и возможность каждому горожанину насладиться красотой природы прямо в городе. А объемные композиции, состоящие из 68 цветочных фигур, добавят нотку волшебства в обыденную городскую атмосферу.

Ранее мы писали, что в Казани подготовили 2 тысячи цветочных кашпо, в них посадят бегонию, гацанию, табак, георгины, тагетес, ценерарию, сальвию и петунию.