В Казани за месяц сломали и украли шесть блокираторов колес за неоплаченную парковку

В Казани за месяц нарушители сломали и украли шесть блокираторов колес за неоплаченную парковку, сообщает «Первый канал».

«Кто-то говорил: думали, хулиганы установили. Разные причины придумывали. Кто-то говорил: я пнул — отвалился сам. Чего только не придумают. По ним материалы составлены», — поделился исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.

Всего за месяц в Казани было установлено 60 таких блокираторов,

Для того, чтобы высвободить автомобиль из железных оков, водитель должен позвонить на номер, которые инспекторы оставят на лобовом стекле.

Ранее сообщалось, что в Казани для решения проблемы снятия номеров на платных городских парковках стали блокировать колеса машин автовладельцев.