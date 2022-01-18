 В Казани за месяц сломали и украли шесть блокираторов колес за неоплаченную парковку
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В Казани за месяц сломали и украли шесть блокираторов колес за неоплаченную парковку

Всего же с момента нововведения было установлено 60 таких блокираторов.

Город
18 января 2022  08:40
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани за месяц нарушители сломали и украли шесть блокираторов колес за неоплаченную парковку, сообщает «Первый канал».

«Кто-то говорил: думали, хулиганы установили. Разные причины придумывали. Кто-то говорил: я пнул — отвалился сам. Чего только не придумают. По ним материалы составлены», — поделился исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.

Всего за месяц в Казани было установлено 60 таких блокираторов, 

Для того, чтобы высвободить автомобиль из железных оков, водитель должен позвонить на номер, которые инспекторы оставят на лобовом стекле.

Ранее сообщалось, что в Казани для решения проблемы снятия номеров на платных городских парковках стали блокировать колеса машин автовладельцев.

 

 

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