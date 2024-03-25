В Казани начали переоборудовать технику к летнему содержанию дорог

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Город
25 марта 2024  13:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В казанской мэрии рассказали, когда завершается период зимнего содержания дорог.

В этом году в Казани он выпадает на 15 апреля. Подрядные организации уже приступают к переоборудованию техники для летней уборки дорог. В работе будут использоваться 589 машин. 

В первую очередь они очистят проезжую часть от скопившейся за зиму грязи. К началу мая уже дороги, обещают, что будут чистыми. На данный момент спецтехника вывозит снег с территорий, наиболее подверженных подтоплению – это улицы Копылова, Беломорская, Амирхана Еники, Арбузова, Ломжинская, Петра Витера и других.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул, что власти готовятся к паводку. На следующей неделе установится стабильная «плюсовая» температура. До сих пор идет ликвидация последствий январских и февральских снегопадов. 

Затем начнут улицы убирать от мусора и отмывать дороги. Дорожную пыль уже сегодня очищают рабочие. Всего к маю в порядок нужно привести 22,5 млн кв.м. 

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