Власти Казани заказали проекты семи квартир для людей с ОВЗ

В столице Татарстана стартовали работы по проектированию квартир, учитывающих требования доступной среды. Так, в поселке Юдино на улице Железнодорожников в домах спроектируют семь адаптированных квартир. В этих помещениях будут расширены дверные и межкомнатные проемы, двери оснащены доводчиками, увеличены размеры санитарных узлов и холлов, сообщил начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«Мы хотим создать стандарт жилого дома, где первый этаж будет отдан под квартиры инвалидов. Чтобы человек в квартире мог беспрепятственно передвигаться и выезжать на улицу на коляске. Сегодня мы активно ведем диалог с застройщиками, первым откликнулся Государственный жилищный фонд при Президенте РТ», – заявил мэр Ильсур Метшин.

Шамсутдинов также отметил, что в Казани, судя по жалобам горожан, сегодня не соответствуют потребностям инвалидов и их семей 30 жилых помещений. Но адаптированного под них жилья у муниципалитета просто нет, поэтому заказанные для проектирования семь квартир должны стать первыми шагами для создания в городе комфортной в полном смысле слова среды для людей с ОВЗ.

В декабре в Казани планируется открыть первый Центр проживания детей с психическими расстройствами. В дальнейшем такие проектные решения может быть распространят и на другие города Татарстана.

Подробнее какие многоквартирные дома и здания города уже адаптированы для людей с ОВЗ можно узнать в обзоре пресс-службы мэрии Казани.