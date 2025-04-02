В Казани начался капремонт библиотеки №25 в рамках нацпроекта

news_top_970_100
Город
2 апреля 2025  13:44

В Казани стартовал капитальный ремонт библиотеки №25 на улице Побежимова, 47. После обновления здесь появится детский зал, а книжный фонд увеличится с 31 до 60 тысяч экземпляров. Также для участников проекта «Жизнелюб» организуют отдельное пространство для встреч. Планы модернизации обсудили на совещании под руководством мэра Ильсура Метшина прямо в здании библиотеки, где уже начались строительные работы.

Новые возможности для читателей

  • Детский зал – впервые в этой библиотеке смогут заниматься юные читатели.

  • Зал для «Жизнелюбов» – пожилые посетители получат комфортное место для игр в шашки, шахматы и литературных встреч.

  • Конференц-зал – здесь пройдут лекции, обсуждения книг и мероприятия, посвящённые истории микрорайона.

  • Современный формат – вместо закрытого книгохранилища все издания разместят в открытом доступе с электронной системой учёта.

Сохранение истории и новый облик
Библиотека, основанная в 1932 году, несколько раз меняла адрес, а с 1960-х годов находится в здании бывшего общежития авиазавода. После ремонта её интерьер объединит элементы конструктивизма и сталинского неоклассицизма, а на стенах появятся агитационные плакаты 1930–40-х годов.

Когда откроется?
Сейчас идёт ремонт фасада, замена окон и коммуникаций. Далее начнётся внутренняя отделка. Проект разработан архитектором Игорем Портновым при участии Управления культуры Казани.

В совещании участвовали глава администрации Авиастроительного района Ренат Шамсутдинов, начальник управления культуры Азат Абзалов и другие представители властей.

news_right_column_240_400
Новости
В новом здании театра Камала вручили главные для республики театральные премии года
Казань очищают и отмывают после зимнего сезона
Казань очищают и отмывают после зимнего сезона
Новые правила для водителей с 1 апреля 2025 года: главные изменения
Татарстан улучшил позиции в рейтинге социального благополучия регионов
Татэнерго и Уральский турбинный завод запускают модернизацию Заинской ГРЭС
В Казани начался капремонт библиотеки №25 в рамках нацпроекта
СИЗО-1 в Казани переедет в новое здание в мае 2025 года
Озвучили новые правила приема в школы Татарстана для иностранных граждан