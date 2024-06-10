В Казани начался прием первоклассников в школы-новостройки

Сегодня стартовал прием первоклассников в школы-новостройки, которые проживают по микрорайону. Он закончится 30 июня, сообщает мэрия Казани.

В естественно-научный лицей №95 (ЖК «Весна-2») прием документов проходит в лицее №185 (ул.Табеева,4) по понедельникам, средам и пятницам с 15:00 до 18:00. В эколого-технологический лицей №79 (проезд Яраткан,9) – в школе №86 (ул.Даурская,26) по понедельникам, средам и пятницам с 15:00 до 18:00. В многопрофильный лицей №133 (М-14) – в многопрофильном лицее №186 «Перспектива» (ул.Рауиса Гареева,117, КПП 1) по понедельникам с 9:00 до 14:00 и пятницам с 14:00 до 18:00.

Ранее мы писали, что в сфере образования в Татарстане уже выполнено более половины работ по строительству 11 школ и пристроев, а также 38% строительно-монтажных работ по 10 детским садам.