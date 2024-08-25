В Казани начнется реставрация школы №18, возраст которой превышает 130 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Это учебное заведение находится в историческом здании, ранее использовавшемся как женское епархиальное училище. Проект был успешно одобрен на стадии историко-культурной экспертизы, о чем сообщается в пресс-релизе Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Согласно историческим данным, архитектор М.Н. Литвинов получил разрешение на строительство этой постройки в марте 1890 года. Работы были завершены через три года, и 12 октября состоялось освящение церковного здания для нужд училища, где обучались девочки из духовных семей и сироты из Александринского приюта. В 1897 году был построен дополнительный корпус для сирот, а в 1899 году, по проекту Ф.Н. Малиновского, учреждение получило новый этаж, образовав вместе с корпусом Ольгинского приюта масштабное Г-образное строение.

План реставрации включает восстановление фасадов до их оригинального вида. Так, будет проведена замена современных оконных рам на конструкции, созданные по историческим образцам и архивным фотографиям. Предусматривается также восстановление входных дверей и установка навеса, который будет оформлен в стилистике, соответствующей оригинальной художественной ковке.

В рамках республиканской программы также будут отремонтированы кухонные помещения, завершён ремонт стен, восстановление кирпичной кладки, а также предусмотрено обновление отмостки и инженерных систем, включая электро-, водоснабжение и водоотведение.