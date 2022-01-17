 В Казани наказали водителя КАМАЗа, дрифтовавшего у речпорта
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В Казани наказали водителя КАМАЗа, дрифтовавшего у речпорта

Грузовик отправлен на штрафстоянку.

Истории
17 января 2022  08:26
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани составили несколько административных правонарушений на водителя КАМАЗа, дрифтовавшего у речпорта. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Казани. 

«При опросе данный водиетль пояснил, что 14.01.2022г. около 15.00, после завершения рабочей смены, решил снять видеоролик, для чего на территории Речного порта несколько раз вводил автомобиль в управляемый занос», – отметили в пресс-службе. 

Кроме этого, на мужчину составили протоколы за отсутствие аптечки и брызговиков, неисправный руль и фары, а также за установленную лестницу. Грузовик отправили на штрафстоянку.

Подробнее про казанских дрифтеров и о решениях проблем нелегальных гонок, читайте в нашем материале. 

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