В Казани насчитывается 7 тысяч легковых такси, в Татарстане – 10 тысяч

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Республика
7 августа 2024  15:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана насчитывается около 7 тысяч машин такси, а в республике — 10 тысяч. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на XXXI сессии Казанской городской Думы.

По словам Ханифова, точное количество легковых такси удалось подсчитать после принятия закона о такси, который ввел единое цифровое и правовое поле для всех перевозчиков.

«Благодаря этому закону, все три агрегатора такси теперь связаны в единую систему, — отметил Ханифов. — Это позволяет нам более точно определять количество машин такси, работающих в городе и республике».

Ханифов подчеркнул, что легковые такси – это важный вид транспорта, который помогает решать проблему перегрузок в часы пик. Он также выразил уверенность, что качество обслуживания такси в будущем будет повышаться.

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