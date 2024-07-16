В Казани назвали количество техники, которая будет чистить улицы зимой

Казань готовится к зимнему сезону. Для очистки городов от снега в предстоящую зиму будет задействовано 612 единиц спецтехники, в случае обильных снегопадов дополнительно привлекут 150–200 машин. Об этом заявили в мэрии города.

В этом году город приобрел 21 новую единицу техники — это грейдеры, тракторы и погрузчики. Однако остается острая проблема нехватки водителей в подрядных организациях и дворников в управляющих компаниях. Требуется свыше 650 человек для работы в две смены.

Снег будет вывозиться на снегоплавильные станции и площадки. Если точнее, это 8 снегоплавильных пунктов с общей мощностью 8 тысяч тонн снега в сутки и основная площадка площадью более 12 тысяч кв.м, планируется организовать дополнительные площадки в разных районах.

В наличии почти 7 тысяч тонн реагента, но требуется дополнительная закупка. Запасы песко-соляной смеси составят более 70 тысяч тонн.