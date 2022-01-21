В Казани не осталось ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации

В многоквартирных домах Казани заменили все лифты с истекшим сроком эксплуатации, сообщил заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин в отчете мэру Казани Ильсуру Метшину.

По его словам, за прошлый год было заменено 170 лифтов, а всего с 2008 года – 2448 лифтов.

Также Гиниятуллин отчитался о проведенном капремонте многоквартирных домов города.

«С 2008 года в городе капитально отремонтировано свыше 3,5 тысячи домов, в которых проживают более 836,5 тыс. человек», – сообщил Гиниятуллин.

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что инициатива по капремонту жилья возникла именно в Казани.

Ранее сообщалось, что с 2022 года по нацпроекту «Культура» стартует капремонт муниципальных музеев.