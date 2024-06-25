В Казани неопытный водитель питбайка спровоцировал ДТП

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Город
25 июня 2024  15:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Очередная авария с участием мотоцикла произошла сегодня, 25 июня, на одном из перекрестков Казани.

Молодой человек 1997 года рождения, водительский стаж которого составляет всего 2 года, управлял питбайком «Roqvi», не предназначенным для движения по дорогам общего пользования. При повороте налево с Кировской дамбы на улицу Несмелова он не занял крайнее левое положение и не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Kia Sorento».

В результате столкновения водитель питбайка получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция Казани напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД. Особое внимание следует уделять выбору транспортного средства, соответствующего характеру дороги, а также быть предельно внимательными при маневрах на проезжей части.

Сегодня также стало известно, что в Казани 70-летняя женщина за рулем «Лады» сбила 11-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате, не спешившись.

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