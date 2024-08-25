В Казани нетрезвый питбайкер проехал на красный и спровоцировал ДТП

Согласно информации от городской Госавтоинспекции, накануне ночью на пересечении улиц Большая Крыловка и Вахитова столкнулись автомобиль Kia и питбайк. 37-летний водитель питбайка выехал на сигнал светофора, запрещающий движение, и врезался в Kia, который выполнял маневр разворота.

После удара водитель питбайка попытался уйти с места ДТП, однако очевидцы сообщили о происшествии сотрудникам ДПС, которые находились на соседнем перекрестке. В результатах оперативных действий виновник аварии был задержан.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. По предварительным данным, водитель питбайка был в состоянии алкогольного опьянения. На него были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения.