В Казани нетрезвый питбайкер проехал на красный и спровоцировал ДТП

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Город
25 августа 2024  13:29
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Согласно информации от городской Госавтоинспекции, накануне ночью на пересечении улиц Большая Крыловка и Вахитова столкнулись автомобиль Kia и питбайк. 37-летний водитель питбайка выехал на сигнал светофора, запрещающий движение, и врезался в Kia, который выполнял маневр разворота.

После удара водитель питбайка попытался уйти с места ДТП, однако очевидцы сообщили о происшествии сотрудникам ДПС, которые находились на соседнем перекрестке. В результатах оперативных действий виновник аварии был задержан.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. По предварительным данным, водитель питбайка был в состоянии алкогольного опьянения. На него были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения.

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