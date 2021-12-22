В Казани ночью температура воздуха может опуститься до -29˚С

В Казани в четверг, 23 декабря, ожидается небольшой снег и умеренный ветер. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет составлять от -18˚С до -20˚С. Ночью ожидается от -23 ˚С до -25˚С, в низких местах и при прояснениях до -29˚. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В целом по Республике Татарстан прогнозируется облачная погода с прояснениями, временами будет идти снег. Ветер так же умеренный, предупреждают и о гололеде на дорогах. Ночью температура воздуха может опуститься до -30˚С. Днем температура ожидается от -16˚С до -21˚С.

В пятницу, 24 декабря, ожидается облачность с прояснениями и небольшим снегом. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ночью температура воздуха при прояснениях может опуститься -32˚С, днем – до -20˚С.