В Казани обнаружили частную школу, работающую без лицензии

Прокуратура Советского района выявила нарушение законодательства со стороны частной школы, расположенной на улица Аметьевская магистраль.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ, в ходе проверки установлено, что школа осуществляла свою деятельность без лицензии.

В связи с этим прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ в отношении предпринимателя, являющегося владельцем школы.

Помимо отсутствия лицензии, прокуратура также выявила нарушения требований к доступности для инвалидов. Школа не была оборудована пандусами, отсутствовала возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, а также не было обеспечено их сопровождение.

По требованию прокуратуры предприниматель был привлечен к ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктур и предоставляемых услуг). Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.