В Казани обновили 17 школьных столовых

В Казани завершены работы по модернизации столовых в 17 школах к началу нового учебного года. На эти цели было выделено 331,2 млн рублей. Об этом сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина на еженедельном совещании.

По ее словам, обновленные столовые несут не только практическую, но и воспитательную функцию. В оформлении делается акцент на важность здорового питания, ценности семьи и уважения к труду.

Проведенная оптимизация производственных площадей позволила увеличить площадь тех цехов, где она наиболее необходима.

За последние годы в Казани наблюдается рост количества посадочных мест в школьных столовых. С 2019 года этот показатель увеличился более чем на 14 тысяч мест. Всего на модернизацию и строительство новых пищеблоков было потрачено более 1,6 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей – средства республиканского бюджета, 178 млн рублей – бюджет Казани, а 368 млн рублей предоставил Департамент питания.