В Казани обновили канализационный коллектор в Московском районе

«Казанский Водоканал» завершил работы по замене аварийного участка коллектора в Московском районе Казани. 221 метр труб, проложенных еще в 1972 году, был заменен современным трубопроводом методом спиральной навивки.

Этот коллектор обеспечивает транспортировку стоков значительной части Московского и Ново-Савиновского районов, обслуживая жилые дома, детские сады, школы, больницу и административные здания.

Работы по благоустройству территории после ремонта планируется завершить в течение третьего квартала этого года.