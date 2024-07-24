В Казани обновили канализационный коллектор в Московском районе

news_top_970_100
Город
24 июля 2024  18:51
Автор:
Эндже Гарафиева

«Казанский Водоканал» завершил работы по замене аварийного участка коллектора в Московском районе Казани. 221 метр труб, проложенных еще в 1972 году, был заменен современным трубопроводом методом спиральной навивки. 

Этот коллектор обеспечивает транспортировку стоков значительной части Московского и Ново-Савиновского районов, обслуживая жилые дома, детские сады, школы, больницу и административные здания. 

Работы по благоустройству территории после ремонта планируется завершить в течение третьего квартала этого года.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани обновили канализационный коллектор в Московском районе
В Татарстане подросток на мопеде погиб после ДТП с грузовиком
«Татнефть» построит в Татарстане завод терефталевой кислоты за 109,5 млрд рублей
Минский завод начал красить казанские Ту-214
В Татарстане женщина забила мужа металлической трубой во время ссоры
В Казани перекроют Выборгский переулок из-за ремонта теплосетей
Подать заявку на службу по контракту в Казани теперь можно онлайн
Экологи Татарстана расследуют загрязнение реки Каменка в Высокогорском районе