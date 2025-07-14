В Казани обновляют пункты выдачи молочного питания для детей

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Город
14 июля 2025  09:46
Автор:
Елизавета Черкина

По поручению Раиса Республики Татарстан в этом году капитальный ремонт проходит в четырех городских пунктах выдачи молочного питания для детей, сообщается на сайте мэрии Казани.  

Уже полностью завершены работы в двух учреждениях:  

- В детской поликлинике №10 на улице Фучика, 72, где питание получают 1126 детей;  
- В детской больнице №1 на улице Гагарина, 89, обслуживающей 1032 ребенка.  

Сейчас подходит к концу ремонт еще в двух пунктах:  

- В детской поликлинике №11 на Авангардной, 89 (обслуживает более 300 детей);  
- В детской поликлинике №6 на улице Курчатова, 10 (для 415 детей).  

Отметим, что всего в Казани работает 21 пункт выдачи молочного питания, где маленькие жители города получают положенное им питание. После ремонта условия в этих учреждениях стали более комфортными для детей и родителей.


 

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