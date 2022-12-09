В Казани образовались 9-балльные пробки

На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

На дорогах города многочисленные ДТП. Самое затрудненное движение наблюдается в центре города. Также значительно затруднено движение на улицах Петербургской, Нариманова, Декабристов, Аделя Кутуя, также на Кировской дамбе.

Ранее «КВ» сообщали, что в МЧС предупредили татарстанцев о сильном ветре и низкой температуре в ближайшие сутки. Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует без необходимости не выходить на улицу.