 В МЧС предупредили татарстанцев о сильном ветре и низкой температуре в ближайшие сутки
news_header_top_970_100

В МЧС предупредили татарстанцев о сильном ветре и низкой температуре в ближайшие сутки

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует без необходимости не выходить на улицу.

Республика
8 декабря 2022  14:39
Автор:
Эдуард Салихов

В ГУ МЧС РФ по РТ предупредили татарстанцев о сильном ветре и низкой температуре в ближайшие сутки.

Так, с 9 часов вечера 8 декабря до 10 часов утра 9 декабря на территории республики местами на востоке ожидается понижение температуры до −25 градусов. Днем сильный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних животных и воздерживаться от дальних поездок.

Напомним, в субботу, 10 декабря, погода начнет меняться. Местами снег, в отдельных районах метель. Температура ночью составит от минус 7 до минус 12, днем — от минус 5 до минус 10.

Ранее «КВ», сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане ожидается потепление, а вместе с ним и ледяные дожди
В Казани сегодня откроется каток в Центре хоккея на траве
В МЧС предупредили татарстанцев о сильном ветре и низкой температуре в ближайшие сутки
Президент РТ поручил продумать механизм региональной поддержки ювелиров
В Челнах несколько депутатов Горсовета заболели ОРВИ и COVID-19
В Казани автоинспекторы проведут рейды среди водителей автобусов и такси
В Челнах учительница написала заявление о побоях на второклассника
В Татарстане 450 предпринимателей перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения