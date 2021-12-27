 В Казани общественный транспорт 31 декабря будет работать до полуночи
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В Казани общественный транспорт 31 декабря будет работать до полуночи

Утром 1 января транспорт выйдет на маршруты в 7 утра.

Город
27 декабря 2021  17:27
Автор:
Карина Кострулева

В Казани 31 декабря работа общественного транспорта будет продлена до полуночи. До этого времени на 41 городском маршруте должны находиться 73 единицы подвижного состава. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил и.о. председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов.

В новогодние праздники, с 31 по 9 января, казанский транспорт будет работать по графику выходного дня — с 5:30 до 23:30. Подземный транспорт будет работать с 6 утра до полуночи. 

В Рождество после окончания службы традиционно, для горожан организуют специальную подачу пяти автобусов — № 6, 10а, 15, 23 и 30, и одного троллейбуса — № 2. Пассажиры смогут доехать до дома с остановочного пункта «Центральный стадион».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что общественный транспорт 1 января выйдет на маршруты на 2 часа позже обычного.

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