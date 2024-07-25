В Казани один человек пострадал в ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, сообщает Госавтоинспекция города.

Единственное ДТП с пострадавшим произошло из-за неосторожного маневрирования автобуса, в результате которого упал пассажир.

В ходе профилактических рейдов сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, и еще 2 водителей, не имевших права управления транспортным средством.

По подозрению в совершении преступлений в полицию доставлены 2 человека.