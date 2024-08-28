В Казани ограничат движение на ул. Архангельской

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Город
28 августа 2024  07:36
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Казани начнут поэтапные ограничения на движение транспорта по улице Архангельской. Это связано с проведением работ по реконструкции водопровода. Об этом информировали в комитете по внешнему благоустройству.

С 5 по 11 сентября будет закрыта проезжая часть вблизи дома №14 (корп.1) – движение ограничат в сторону улицы Речной. Затем, с 12 по 18 сентября, ограничения коснуться района дома №21 с направлением на железную дорогу.

С 19 по 25 сентября перекрытие затронет участок около дома №2а также в сторону железнодорожной станции.

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