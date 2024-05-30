В Казани ограничат движение на время крупных международных мероприятий

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Город
30 мая 2024  12:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2024 году в Казани, на период проведения крупных международных политических и спортивных событий, будет введено ограничение на движение и стоянку транспортных средств, перевозящих опасные вещества. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО столицы РТ.

Ограничения будут действовать в следующие периоды:

  • С 10 по 26 июня во время подготовки и проведения международного мультиспортивного турнира «Игры стран БРИКС».
  • С 9 по 11 сентября во время проведения международного форума Kazan Digital Week.
  • С 22 по 24 октября во время проведения XVI Саммита стран БРИКС.
  • С 13 по 15 ноября во время проведения международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Ближайшее крупное международное мероприятие — Игры стран БРИКС — пройдет в Казани с 12 по 23 июня. Церемония открытия состоится в Деревне Универсиады и будет представлена в формате театрального шоу. Ожидается приезд более 4,7 тысячи человек из 74 стран, включая 10 государств-участников БРИКС. Соревнования пройдут на 17 спортивных объектах города.

В ходе Игр планируется разыграть 389 комплектов медалей. За награды поборются свыше 3,6 тыс. иностранных спортсменов и около 1,1 тыс. россиян, представляющих сборную команду страны.

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