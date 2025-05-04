В Казани ограничат движение по улице Муштари из-за реконструкции коммуникаций

С 7 мая на участке улицы Муштари в районе дома №14В (в направлении ул. Щапова) вводится временное ограничение движения транспорта. Причина — масштабные работы по перекладке водопровода, канализации и газопровода в рамках строительства нового жилого комплекса.

Как сообщил комитет внешнего благоустройства администрации Казани, ограничение продлится до 30 июня. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Актуальную информацию о дорожной обстановке можно уточнить на официальном портале мэрии.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения в связи с эстафетой ко Дню победы.