В Казани ограничат движение по улице Муштари из-за реконструкции коммуникаций

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Город
4 мая 2025  11:34

С 7 мая на участке улицы Муштари в районе дома №14В (в направлении ул. Щапова) вводится временное ограничение движения транспорта. Причина — масштабные работы по перекладке водопровода, канализации и газопровода в рамках строительства нового жилого комплекса.

Как сообщил комитет внешнего благоустройства администрации Казани, ограничение продлится до 30 июня. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Актуальную информацию о дорожной обстановке можно уточнить на официальном портале мэрии.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения в связи с эстафетой ко Дню победы.

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В Казани ограничат движение по улице Муштари из-за реконструкции коммуникаций
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