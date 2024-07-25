В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

В связи с реконструкцией надземных пешеходных переходов в Казани будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках Горьковского шоссе, а также на улицах Фрунзе и Болотникова. Перекрытия будут действовать в ночное время – с 0:00 до 4:00 по графику:

27, 28, 29 июля:

ул. Фрунзе, в районе дома № 13 (в сторону ул. Восстания)

ул. Болотникова, вблизи дома № 13а (в сторону ул. Лазарева)

3, 4, 5 августа:

ул. Фрунзе, рядом с домом № 19 (в сторону ул. Восстания)

ул. Болотникова, в районе дома № 5 (в сторону ул. Степана Халтурина)

7, 8 августа:

Горьковское шоссе, в районе дома № 30 корпус 1

10, 11, 12 августа:

ул. Фрунзе, возле дома № 3а (в сторону ул. Восстания)

ул. Болотникова, в районе дома № 29а (в сторону ул. Кулахметова)

28 августа:

Горьковское шоссе, в районе дома № 4.

Объехать перекрытые участки можно будет по Аракчинскому шоссе, улицам Боевой или Тэцевской. Напомним, что реконструкция Горьковского шоссе проводится в рамках масштабной программы по расширению магистрали и улучшению транспортной ситуации в городе.