В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

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Город
25 июля 2024  16:26
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с реконструкцией надземных пешеходных переходов в Казани будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках Горьковского шоссе, а также на улицах Фрунзе и Болотникова. Перекрытия будут действовать в ночное время – с 0:00 до 4:00 по графику:

27, 28, 29 июля:

  • ул. Фрунзе, в районе дома № 13  (в сторону ул. Восстания) 
  • ул. Болотникова, вблизи дома № 13а (в сторону ул. Лазарева)

3, 4, 5 августа:

  • ул. Фрунзе, рядом с домом № 19  (в сторону ул. Восстания) 
  • ул. Болотникова, в районе дома № 5  (в сторону ул. Степана Халтурина)

7, 8 августа:

  • Горьковское шоссе, в районе дома № 30 корпус 1

10, 11, 12 августа:

  • ул. Фрунзе, возле дома № 3а  (в сторону ул. Восстания) 
  • ул. Болотникова, в районе дома № 29а (в сторону ул. Кулахметова)

28 августа:

  • Горьковское шоссе, в районе дома № 4.

Объехать перекрытые участки можно будет по Аракчинскому шоссе, улицам Боевой или Тэцевской. Напомним, что реконструкция Горьковского шоссе проводится в рамках масштабной программы по расширению магистрали и улучшению транспортной ситуации в городе.

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