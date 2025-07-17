В Казани ограничат продажу алкоголя на время футбольного матча «Рубин» – «Зенит»

news_top_970_100
Город
17 июля 2025  12:42

В преддверии матча Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом» власти Татарстана приняли решение о временном запрете розничной продажи алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ограничительные меры вступят в силу 27 июля и затронут ключевые районы города, включая центральные улицы Баумана, Университетскую, Чернышевского, а также зону вокруг стадиона – от проспекта Амирхана до улицы Гаврилова с охватом набережной Казанки.

Как пояснили в кабмине РТ, исключение сделано только для предприятий общепита, которые смогут продавать алкогольные напитки в рамках оказания услуг. Такие меры направлены на профилактику правонарушений и обеспечение общественного порядка во время спортивного мероприятия.

Напоним, ранее мы сообщали, что казанская станция метрополитена «Авиастроительная» на год сменит название на «Рубин-Авиастроительная»

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане появилась интерактивная карта 1800 бесплатных Wi-Fi точек
В Татарстане законодательно закрепили статус семейного бизнеса
В Казани изменят маршруты автобусов 22 и 89 из-за крестного хода
В Татарстане ввели запрет на продажу топлива несовершеннолетним
В Казани ограничат продажу алкоголя на время футбольного матча «Рубин» – «Зенит»
Ильшат Аминов: Принятие языковых законов без участия регионов — опасная тенденция
В музее «СВОи.» стартовали мастер-классы по плетению маскировочных сетей
Сария Сабурская сохранила пост омбудсмена Татарстана до 2030 года