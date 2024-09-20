В Казани ограничат продажу алкоголя в дни матча «Рубин» - ЦСКА

В связи с проведением футбольного матча между казанским «Рубином» и московским ЦСКА в столице Татарстана будут действовать ограничения на продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Сухой закон» будет действовать 20 и 21 сентября на территории, прилегающей к стадиону «Ак Барс Арена», где состоится игра. В частности, купить алкоголь будет невозможно в магазинах, расположенных на проспекте Амирхана, улицах Чистопольская, Адоратского, Лаврентьева, Гаврилова, Троицкий Лес, а также на набережной реки Казанки. Продажа алкогольных напитков в эти дни будет разрешена только в заведениях общепита.

Кроме того, ограничения коснутся торговых точек на центральных улицах города Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.