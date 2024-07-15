В Казани определили лучшего водителя троллейбуса

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Город
15 июля 2024  16:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани состоялся региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса – 2024».

 Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Конкурсанты продемонстрировали свои знания и навыки в теоретическом знании механического, электрического, пневматического оборудования троллейбуса, правилах технической эксплуатации, основах безопасности движения, охраны труда и трудового законодательства. Также они должны были показать лучшие результаты в приемке подвижного состава перед выездом на линию, культуре вождения и скоростном маневрировании.

В соревновании участвовали 12 конкурсантов, шесть из которых объявлены победителями в нескольких номинациях.

Теоретические знания – Ганижонов Хикматулло Восиджон Угли (депо №2)
Знание правил ПДД – Соипов Содикджон Неъматджонович (депо №2)
Культура обслуживания – Гусейнов Вусал Гусен Оглы (депо №2)
Приемка подвижного состава перед выездом на линию – Абдуллаев Фуррух Азамжонович (депо №1)
Комфортное вождение –Турдибоев Зухриддин Мухторжон Угли (депо №2)
Быстрое вождение – Абдунабиев Абдугафур Гафорович (депо №1)

Звание «Лучший водитель троллейбуса – 2024» присудили Джураеву Алишеру Джурабоевичу – водителю троллейбусного депо №1.

Победители получили награды, учрежденные генеральным директором предприятия, ценные призы от директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова в лице представителей отдела профилактики территориального управления Казани.

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