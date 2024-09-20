В Казани определили облик новых проектов в историческом центре

В мэрии Казани состоялось заседание рабочей группы по вопросам градостроительства в историческом поселении. Под руководством мэра Ильсура Метшина архитекторы и эксперты обсудили 14 проектов, которые в дальнейшем представят на рассмотрение Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, проект реконструкции базы западного РЭС на улице Клары Цеткин предполагает обустройство здания с треугольной крышей, в связке с бывшей площадкой Казанского вертолетного завода.

На улице Степана Халтурина, где ранее располагался аварийный детский сад, планируется строительство жилого дома. Также был представлен проект многофункционального комплекса гостиничного типа на пересечении улиц Петербургской и Ульянова-Ленина.

Кроме того, обсуждались планы по благоустройству пешеходной зоны на улицах Тихомирнова и Ульянова-Ленина, строительству офисного здания с террасой на улице Габдуллы Тукая, а также торгово-офисного здания на улице Некрасова.