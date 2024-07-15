В Казани определили самые популярные имена для новорожденных

За прошедшую неделю в столице Татарстана родилось 406 детей. Больше всего – именно мальчиков, на восемь малышей меньше – девочек.

Родители уже выбрали имена для своих новорожденных, и самые популярными среди них оказались Камиль, Иван, Артем, Лев, Карим, Тимур, Амир, Тимерхан для мальчиков, и Амелия, Виктория, Эмилия, Лия, Майя, Анна, Айлин, Мия, София для девочек.

Редкие имена, которые родители выбрали для малышей – Святослав, Тагир, Маркелий, Авенир, Хасан, Кир, Ян, Дияз, Арыслан, Эмин, Амин, Ильдан, Тамина, Влада, Ясина, Адриана, Аврора, Стефания, Ансель, Ариза, Вера и Данелия.